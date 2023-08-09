Bakanlık nihayet İstanbul için harekete geçme sinyali verdi

Uzmanlar olası bir İstanbul depremini ve kentin yetersizliğini konuşurken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul için nihayet harekete geçme sinyali verdi. Özhaseki, İstanbul'a özel bir deprem yasasını hızlı bir şekilde çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Hakan KAYA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Medya Buluşması programında İstanbul’un kentsel dönüşümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“1,5 MİLYON YAPIDAN 600 BİNİ YIKILABİLİR”

İstanbul için 4 aşamalı bir deprem planı olduğunu anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

“Birincisi zaten devam eden bir kentsel dönüşüm çalışması var. İstanbul'da şu anda 39 ilçemizde 188 yerde kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. 2012 yılından bu yana yapılan çalışmalarda İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız konut, birim yenilendi. Şu anda da 165 bin civarında konutumuzun yenileme çalışmaları devam ediyor. Bizim bu işi biraz daha hızlandırmamız gerektiği gibi bir kanaat hepimizde var. Neden derseniz, riskli olarak söylenen 1,5 milyon civarında yapı var, 600 bini de ilk etapta çok daha fazla hasar görecek gibi yıkılacak gibi gözüküyor. Ondan dolayıdır ki bizim bu çalışmaları daha da hızlı hale getirmemiz lazım.

“REZERV KONUT ALANLARI BELİRLEDİK”

*İkinci aşamada rezerv konut alanları belirledik. Bu alanlarda 350 bin konuta kadar yeni sağlam, güvenilir konutlar yapabileceğiz. Çevrede en riskli olan yapıları yeni y erlere taşıyarak depreme hazırlığın ikinci adımını atmış olacağız diye düşünüyorum.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KARŞILAŞTIĞIMIZ ENGELLERİ BERTARAF EDECEĞİZ”

*Üçüncüsü de seçim öncesinde açıklanan asla bir seçim vaadi olmayan bir başka kampanyamız var o da ‘Yarısı Bizden' kampanyası. Bakanlığımıza müracaat eden insan sayısı 1 milyon 20 bin. Bina içerisinde tek tek müracaatlar var ama yüzde 100 kendi içerisinde anlaşma sağlanmış bina sayısı 14 bin civarında. Onlar bizim için sorunsuz, vatandaşın tamamı bir araya gelmişler, anlaşmışlar.14 bin binanın bağımsız birim olarak karşılığı 71 bin civarında.

“İSTANBUL’A ÖZEL DEPREM YASASI”

*Dördüncü aşamada düşündüğümüz İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek işi hızlandıracak tedbirleri alıp yasayı çıkarmak istiyoruz. Bakanlığımız liderliğinde başlayan bu toplantılara istanbul'umuzdan bütün belediyeleri davet ettik. Partisi önemli değil, 39 ilçemizde bir ikisi hariç büyük bir çoğunluğu geliyorlar. Allah korusun buradaki düşünülen ve söylenen depremin altından kalkabilme ihtimali çok gözükmüyor. O yüzden bizim hızlı davranmamız icap ediyor. Bu konuda Hızlı adımlar atarak meclis çalışma döneminde değilse bile eğer takvim sıkışıksa yaz döneminde meclisi başka işler için deği sırf bu iş için davet edip bu yasaları görüşebiliriz.”

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