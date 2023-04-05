Bakanlıktan kimliği tespit edilmeyen çocuk açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı, kimliği tespit edilemeyen 34 çocuk bulunduğu açıklandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yaptı. Deprem bölgesindeki kayıp çocuklarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1915 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1776 çocuk ailesine teslim edilmiştir.

*53 çocuğumuzun hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN 39 ÇOCUK VAR

*Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 34 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir.

Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 472 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir.

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