Bakımdan aldığı otomobil 5 kilometre sonra yandı
İstanbul'da bakımdan aldığı otomobiliyle D-100 karayolunda ilerleyen Alparslan Altınoğluk hayatının şokunu yaşadı. Küçük patlamaların yaşandığı araç bir anda alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü araçtan geriye metal yığını kaldı...
İstanbul Beylikdüzü’nde otomobilini bakıma götüren Alparslan Altınoğluk, aracın partikül filtresini değiştirdikten sonra yola çıktı.
Yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra saat 16.00 sıralarında D-100 Büyükçekmece istikametinde araçtan bir anda alevler yükselmeye başladı. Altınoğlu yangın tüpünü alarak araçtan inerek müdahale etse de alevler bir anda büyüdü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiyenin söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın yanması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Yanan otomobilin sahibi Alparslan Altınoğluk “Partikül filtresini temizlettim 5 kilometre geldikten sonra aracım bu şekilde alttan patlamalar oldu. Patlamadan sonra alev aldı, yangın tüpünü aldım çıktım dışarı söndürmeye çalıştım ama maalesef gördüğünüz durumda araç” dedi. (DHA)