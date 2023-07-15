Bakırköy’de kontrollü yıkım yapılan binada çökme
İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Kontrollü yıkım sırasında enkazdaki boşluğa düşen iş makinesi operatörü yarım saat süren çalışma sonrası enkazdaki boşluktan çıkarıldı.
İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi’nde kontrollü yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi.
Kontrollü yıkım sırasında enkazdaki boşluğa düşen iş makinesi operatörünü kurtarmak için itfaiye çalışma yaptı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası enkazdaki boşluktan çıkarılan operatör, hastaneye kaldırıldı. (DHA)