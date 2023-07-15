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Bakırköy’de kontrollü yıkım yapılan binada çökme

İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Kontrollü yıkım sırasında enkazdaki boşluğa düşen iş makinesi operatörü yarım saat süren çalışma sonrası enkazdaki boşluktan çıkarıldı.

Yayınlanma: 18:02 - 15 Temmuz 2023 Güncellenme:
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İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi’nde kontrollü yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi.

Kontrollü yıkım sırasında enkazdaki boşluğa düşen iş makinesi operatörünü kurtarmak için itfaiye çalışma yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası enkazdaki boşluktan çıkarılan operatör, hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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