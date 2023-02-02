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Bakırköy’de metrobüs yangını

İstanbul Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı. Bildirilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Bakırköy’de metrobüs yangını

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