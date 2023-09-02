Bakkala giden Erdoğan yine para dağıttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çocuklara oyuncak ve para dağıttıktan sonra bir bakkala girip fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Vahdettin Köşkü’ne geçmek üzere çıktı.
Erdoğan, güzergah üzerinde, yol kenarında bekleyen vatandaşlarla makam aracından inerek sohbet etti.
Çevredeki çocuklara da oyuncak ve para veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir bakkala girip fotoğraf da çektirdi.