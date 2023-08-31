Balık avı sezonu törenle başladı

Denizlerde av yasağının bu gece sona erecek olmasıyla birlikte kıyı kentlerinde balıkçılar da ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı. Balıkçılar, mehter takımının marşları, folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için 'Vira bismillah' diyerek, denize açıldı.

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2023-24 yılının balık avı sezonu başladı. İzmir Güzelbahçe Barınağında düzenlenen törende İzmir Valisi Süleyman Elban, sezonun hayırlara vesile olmasını dileyerek, bereket getirmesini temenni etti.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise “Bereketli bir sezonun arifesindeyiz. Türkiye pek çok alanda öncü bir ülke. Bu öncülükte en önde gelen illerden biri güzel İzmir. İzmir emeğin, üretimin sembolü bir şehirdir. Kazasız, bereket dolu bir sezon diliyorum. Rabbim sektörümüzün, milletimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR”

Törende konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Balıkçılıkta 2023 hedefimiz 1 milyar dolar. Biz dört sene önce balıkçılıktaki ihracat rakamlarını yakalamış durumdayız. Şu anda 1,5 milyar dolar noktasındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte hedef 2 milyar doları bulmak” dedi.

SU ÜRÜNLERİ STRATEJİK SEKTÖR KONUMUNDA

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, su ürünleri sektörünün insan yaşamındaki yerinin, üretim değeri ve ekonomiye sağladığı önemli katkı ile stratejik sektör konumunda olduğunu belirtti.

“EGE DENİZİNDEKİ BASKI ÇOK FAZLA”

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ise “Balıkçı kardeşlerimizin sabaha kadar olan mücadelesi çok fazla. Ege Denizindeki baskı çok fazla. Karadenizdeki avcılık 3 ay, Marmara’da 3 ay. Daha sonra 12 ay boyunca Karadenizdeki ve Marmaradaki balıkçı tekneleri Egeye geliyor. Bizim çok acil bölgesel avcılığa, tür avcılığına girmemiz lazım. Bu düzenlemelerin yapılması lazım.” ifadesini kullandı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de 2023-2024 balık sezonunun bereketli olması dileğinde bulundu.

TRABZON’DA DA TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzon’da, 2023- 2024 balıkçılık av sezonu Çarşıbaşı ilçesi balıkçı barınağında düzenlenen törenle açıldı. Mehter takımının marşları, folklor gösterileri ve dualarla açılışı gerçekleştirilen av sezonu için ‘Vira bismillah’ diyerek, denize açılan balıkçılar, ağlarını denizle buluşturmak için limandan ayrıldı.

“BALIKLAR TÜKENMEZ DEĞİL, BU KAYNAK SONSUZ DEĞİL”

Törende konuşan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, “Karadeniz insanı bir taraftan bu sıfatını bu denizden alıyor. Trabzonumuzda 1000’nin üzerinde balıkçı teknemiz var. 6 bine yakın da denizcimiz var. Bunların hepsi bu denizden ekmeklerini kazanıyorlar. Bu derya aslında onların tarlaları. Bizim denizcilerimize düşen bir taraftan da ekolojik dengenin sağlanmasıdır. İller arasında zaman zaman birtakım sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntıların illerin kendi sınırları içerisinde kalması en doğrusu. Balıklar tükenmez değil. Bu kaynak sonsuz değil. Balıkçılarımız ne kadar çok dikkat ederlerse bir sezon sonrasında o kadar bereketli sezon geçireceklerine inanıyorum” diye konuştu.

“BALIKÇILARIMIZA BOL ŞANS DİLİYORUM”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise “Bölgemizin ve şehrimizin balıkçılık anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Çarşıbaşı’nda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün balıkçılık sezonunu açmış olacağız. Balıkçılarımıza bol şans diliyorum” dedi. (DHA)