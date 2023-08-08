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Balıkesir İvrindi’de orman yangını

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Balıkesir İvrindi’de orman yangını

İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 102 personel, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. (AA)

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