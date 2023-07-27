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Balıkesir İvrindi’de orman yangını

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 

Yayınlanma: 14:28 - 27 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Balıkesir İvrindi’de orman yangını

Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 72 personel, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 4 ilk müdahale aracının yanı sıra 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale edilmeye başlandı.

Komşu illerden 4 helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği öğrenildi. (AA)

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