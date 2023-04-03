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Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

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Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 6 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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