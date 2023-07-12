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Balıkesir’de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 20:46 - 12 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Balıkesir’de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 20.37’de meydana gelen depremin derinliği ise 6,87 km olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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AFAD Balıkesir deprem
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