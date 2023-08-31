Balkonda ölüme 2 tutuklama

İzmir'de, evinin balkonunda otururken sokakta çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalarla vurulup, hayatını kaybeden Hüseyin Çiçek'in (71) cinayetinin şüphelileri S.Ö. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Olay, 24 Ağustos Perşembe günü saat 21.00 sıralarında Buca ilçesi Çamlıkule Mahallesi 220 Sokak’ta meydana geldi.

İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü; taraflar birbirine ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, bu sırada evinin balkonunda oturan işçi emeklisi 5 çocuk babası Hüseyin Çiçek’in göğsüne isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çiçek ile silahlı kavgada yaralanan M.G., N.E. ve E.T., Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çiçek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KOLON KANSERİNİ YENMİŞTİ

2017’de yakalandığı kolon kanserini 5 yıl boyunca gördüğü tedavinin ardından geçen yıl atlatan Çiçek’in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Çiçek için Buca Cemevi’nde cenaze düzenlendi. Çiçek’in cenazesi, gözyaşlarıyla Buca Kırıklar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OLAYIN FAİLLERİ TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.Ö. ve S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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