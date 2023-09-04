Balkonda uyuyan çocuğa yorgun mermi isabet etti

Adana'da apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan Yeniay ailesinin 7 yaşındaki kızı Reyyan Yeniay, balkonda uyuduğu sırada sağ bacağına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seyhan ilçesi İsmetpaşa mahallesinde, Apartmanın 5’inci katındaki dairede oturan Yeniay ailesinin kızı Reyyan, havanın sıcak olmasından dolayı evlerinin balkonunda uyudu.

ÇIĞLIKLA UYANDI

Küçük Reyyan’ın sağ bacağına, kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından ateşlenen yorgun mermi isabet etti. Acı içerisinde uyanan Reyyan’ın çığlığını duyan ailesi, çocuklarının bacağının kanlar içerisinde olduğunu fark etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuk, kısa sürede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Aile daha sonra tabancayı ateşleyen şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Son dönemde buna benzer olayların arttığını ve artık balkonda bile rahat yatamaz hale geldiklerini belirten aile, önlem alınmasını istedi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Gelin kına gecesinde hayatının şokunu yaşadı, hastaneye kaldırıldı