Balya balya para paylaşan sosyal medya fenomenine örgüt üyeliğinden gözaltı

Son dönemde kara para aklamaktan uyuşturucu ticaretine sosyal medya fenomenlerinin suç dosyaları ifşa olurken bir gözaltı da örgüt üyeliğinden... Para balyaları ile görüntü paylaşan sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs’a uçmak için gittiği havalimanında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen, Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs’a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı’na gitti.

ARANDIĞI ANLAŞILDI

Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ’ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi. Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü. (DHA)

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