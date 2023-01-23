Balyoz davası karar için ertelendi

Balyoz davasında verilen beraat kararının bozulmasının ardından aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar çıkmadı. Sanıkların son sözlerini alan mahkeme, karar duruşmasını 24 Mart’a erteledi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Balyoz davasında 7 sanık için verilen beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 28 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan sanık Çetin Doğan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada 5 tutuksuz sanık ile avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, 6 sanık hakkında “suç için anlaşma” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası, yargılama aşamasında öldüğü anlaşılan Metin Yavuz Yalçın hakkında ise kamu davasının düşürülmesine karar verilmesini istediği esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.

“YARGI ERKİ KUMPAS KURANLARI AKLAMAK İÇİN ALET EDİNİLMİŞTİR”

Sanık Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, mahkemeye Doğan'ın el yazısı ile hazırladığı savunmayı sundu. Çetin Doğan yazılı savunmasında, seminerin beyin fırtınası şeklinde icra edildiği, seminer sözcüleri tarafından önceden belirlenen konular hakkında takdimler yapıldığını belirten Doğan, “Ordu Komutanı dahil bütün seminer katılımcıların yaptığı konuşmalardan ‘Suç için ittifak' fiilinin Yargıtay ilamında yer alan 7 sanık tarafından işlendiği iddiasını destekleyecek en küçük bir ima dahi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, bu dava ile yargı erki ‘Bal gibi Balyoz vardı' diyen siyasilerin amaçlarına hizmet etmek suretiyle de bir bakıma Türk Ordusuna, Mustafa Kemal'in Askerlerine kumpas kuranları aklamak için alet edinilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Son savunmaları alınan sanıklar beraatlerini talep etti.

Yaklaşık 10 saat süren duruşmanın ardından mahkeme 15 dakika ara verdi. Mahkeme heyeti, karar duruşmasını 24 Mart tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anayasa Mahkemesinin “hak ihlali” kararının ardından yeniden görülen “Balyoz Planı” davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın beraatine karar vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Dava kapsamında 229 sanığın beraati kesinleşirken, 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen beraat kararının bozulmasına hükmetmişti.

Bozma kararının ardından dava dosyası, yeniden görülmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.