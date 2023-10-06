‘Banka hesabınızda şüpheli işlem var’ yalanıyla dolandırdılar
İstanbul'da aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak “Hesabınızda şüpheli işlemler var” yalanıyla dolandıran 3 şüpheli gözaltına alındı. 300 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerden birinin polis baskını sırasında telefonlarını çatıya attı.
Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Polisi harekete geçiren olay, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını söyleyen 3 kişinin şikayetiyle başladı. Siber polisi şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.
HESABINIZDA ŞÜPHELİ İŞLEM VAR
Araştırmalarda, şüphelilerin aradıkları banka müşterilerine kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, “Hesabınızda şüpheli işlemler var. Size yardımcı olalım sıkıntı yaşamayın” yalanıyla kandırdıkları anlaşıldı. Hesap bilgileri ele geçirilen kişilerin bankadaki paralarının üçüncü kişilerin hesabına aktarıldığı tespit edildi.
TELEFONLARI ÇATIYA ATTI
Polis, 3 kişiyi toplam 300 bin lira zarara uğratan 3 şüpheli belirledi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Polisin baskın yaptığı adreslerden birinde şüphelinin cep telefonlarını çatıya attığı anlaşıldı. Ancak şüphelinin bu hamlesi işe yaramadı. Polis ekipleri durumu fark etti. Delil bulunabilecek telefonlar polis tarafından çatıdan alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.