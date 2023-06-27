Bankalar arefe günü açık mı? Bankalar bugün çalışıyor mu?

Bayramın habercisi olarak kabul edilen arefe günü yarım gün tatil olarak sayılıyor. Bankalar arefe günü yarım gün açık olacak. Bankalar bugün öğlenden sonra kapanacak ve 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık olmayacak.

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Kurban bayramı 28 Haziran itibariyle başlayacak. Arefe günü hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Arefe günü birçok resmi kurum öğleden sonra kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar arefe günü yarım gün hizmet verecek.

Bankalar özel sektör olduğu için idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'a göre çalışması nedeniyle 9 günlük tatilin dışında kalıyor ve 27 Haziran'da öğleye kadar açık olması bekleniyor.

Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde kapalı olmuştu.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.