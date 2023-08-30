Bankalar, eczaneler ve hastaneler 30 Ağustos’ta açık mı, kapalı mı?

Türkiye'nin bağımsızlık ve zafer günü olan 30 Ağustos, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanırken, bu özel günde bazı önemli kurumların hizmet durumu da merak konusu oluyor. 30 Ağustos tarihinin resmi tatil olması nedeniyle bankalar, hastaneler ve eczaneler kapalı olacak ancak nöbetçi eczaneler açık olacak, hastanelerin acil servisleri çalışmaya devam edecek.

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30 Ağustos tarihinin resmi bayram olmasından dolayı birçok resmi kurum kapalı olacak. İşlerini halletmek isteyen vatandaşlar 30 Ağustos günü bankalar çalışıyor mu merak ediyor. 30 Ağustos resmi tatil takviminde yer alıyor, bankalar bugün kapalı olacak.

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR AÇIK MI?

30 Ağustos'ta bankalar da kapalı olacak.

ECZANELER 30 AĞUSTOS GÜNÜ AÇIK MI?

Eczaneler kapalı olacak, nöbetçi eczaneler çalışacak.

30 AĞUSTOS’TA HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerde poliklinik hizmetleri olmayacak. Bunun yanında hastanelerin acil servisleri açık kalmaya devam edecek.

30 AĞUSTOS’UN ANLAM VE ÖNEMİ

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon’da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye’de 1926’dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.