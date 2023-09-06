Baraj doluluk oranı İstanbul’da aylar sonra yükseldi

Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla birlikte kentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek tehlike çanlarını çalmaya başlamıştı. İstanbul'un Avrupa yakasında meydana gelen aşırı yağış sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 28,16'ya yükselse de son 10 yılın en düşük verilerinden biri olmayı sürdürüyor.

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İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı azalan yağışlar nedeniyle sürekli bir düşüş içerisindeyken, Avrupa yakasının birçok noktasında yaşanan kuvvetli yağış sonrasında yükseliş gösterdi. İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajları doluluk oranı…

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 28,16

Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 28,16 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su oranları, son bir günde yüzde 1 yükseldi. Son bir haftada ise yüzde 4,51 düştü.

Bu veriler, son 10 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranlarından biri olarak kayda geçti.

6 Eylül tarihli baraj doluluğu, 2022‘de yüzde 56,5, 2021‘de 56,4, 2020‘de 45,1, 2019‘da 57, 2018‘de 59,8, 2017‘de 60,9, 2016‘da 51,1, 2015‘te 67,0, 2014‘te 15,05, 2013‘te 57,11 olarak ölçüldü.

DOLULUK SEVİYESİ EN DÜŞÜK BARAJ

İstanbul’a su sağlayan barajların doluluğu, bugün itibarıyla Ömerli‘de yüzde 59,6, Darlık‘ta yüzde 42,3, Istrancalar‘da yüzde 37,4, Elmalı‘da yüzde 17,9, Terkos‘ta yüzde 13,9, Sazlıdere‘de yüzde 12,8, Büyükçekmece‘de yüzde 6,7, Alibey‘de yüzde 15,7, Kazandere‘de yüzde 10,3, Pabuçdere‘de yüzde 5,4 olarak belirlendi.