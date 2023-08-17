Baraj doluluk oranı İstanbul’da yüzde 33 seviyesine indi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk yaz aylarında azalan yağışlarla yüzde 33.18 seviyesine indi. Baraj doluluk oranı son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük su oranı olarak kayda geçti.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan, azami 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı, 288 milyon 200 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 33

Barajlardaki doluluk, bugün itibarıyla yüzde 33,18 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su oranları, son bir günde yüzde 0,19 azaldı. Son bir haftada ise yüzde 1,3 düştü.

Bu veriler, son 9 yılın aynı dönemine göre barajlardaki en düşük su oranı olarak kayda geçti.

17 Ağustos tarihli baraj doluluğu, 2022‘de yüzde 61,7, 2021‘de 61,9, 2020‘de 51,8, 2019‘da 62,6, 2018‘de 67,2, 2017‘de 66,2, 2016‘da 56,1, 2015‘te 72,9, 2014‘te 17,6, 2013‘te 64,0 olarak ölçüldü.

DOLULUK SEVİYESİ EN DÜŞÜK BARAJ

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluğu, bugün itibarıyla Ömerli‘de yüzde 67,0, Darlık‘ta yüzde 48,1, Istrancalar‘da yüzde 21,3, Elmalı‘da yüzde 22,6, Terkos‘ta yüzde 19,2, Sazlıdere‘de yüzde 17,2, Büyükçekmece‘de yüzde 12,9, Alibey‘de yüzde 15,7, Kazandere‘de yüzde 8,7, Pabuçdere‘de yüzde 4,4 olarak belirlendi.