Baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul’da 28 Mart baraj doluluk oranları…
Marmara bölgesinde son aylarda yaşanan yağış azlığı nedeniyle barajların doluluk oranları düşük seviyelerde kaldı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,61 ile son 10 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor.
Marmara bölgesinde kış yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde azalırken, barajlarda su seviyesi son 5 ay içerisinde yüzde 3 seviyesinde arttı. Yağışların azalması nedeniyle İstanbul barajlarındaki doluluğun yüzde 43.8'e düşmesi suyun tasarrufu ve kaynakların koruma konusunu yeniden gündeme getirdi.
BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?
İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 37,6 seviyelerinde seyrediyor.
12 ay önce Mart ayında yüzde 89,05 ile en yüksek seviyelerinden birine ulaşan doluluk oranı Mart 2023 itibariyle en düşük seviyelerine düştü.
Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;
Ömerli barajı: yüzde 56,72
Pabuçdere barajı: yüzde 8,95
Sazlıdere barajı: yüzde 32,53
Büyükçekmece barajı: yüzde 30,1
Alibey barajı: yüzde 11,96
Terkos barajı: yüzde 31,98
Kazandere barajı: yüzde 8,54
Elmalı barajı: yüzde 32,71
Darlık barajı: yüzde 47,49
Istrancalar barajı: yüzde 41,59
SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI
İSKİ istatistiklerine göre 23 Şubat tarihli baraj doluluk oranları;
2013'te yüzde 89,5,
2014'te yüzde 35,1,
2015'te yüzde 94,9,
2016'da yüzde 87,7,
2017'de yüzde 89,3,
2018'de yüzde 90,
2019'da yüzde 94,
2020'de yüzde 64,
2021'de yüzde 71,5,
2022'de ise yüzde 89,51 olarak kaydedildi.