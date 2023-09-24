Baraj kapakları açıldı, iki kişi mahsur kaldı
Bingöl’de baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen nehirde iki kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, vatandaşları kurtardı.
Bingöl’ün Genç ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nin debisi yükseldi.
Akşam saatlerinde nehir yatağında bulunan 2 kişi, yükselen suların ortasında mahsur kaldı.
İhbar üzerine AFAD ve Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Nehirde mahsur kalan 2 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. (AA)