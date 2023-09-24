Abone Ol

Baraj kapakları açıldı, iki kişi mahsur kaldı

Bingöl’de baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen nehirde iki kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, vatandaşları kurtardı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Baraj kapakları açıldı, iki kişi mahsur kaldı

Bingöl’ün Genç ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla Murat Nehri'nin debisi yükseldi.

Akşam saatlerinde nehir yatağında bulunan 2 kişi, yükselen suların ortasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine AFAD ve Genç Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Nehirde mahsur kalan 2 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı. (AA)

Belediye başkanı Türkiye'nin en yüksek barajında mahsur kaldıİlginizi ÇekebilirBelediye başkanı Türkiye'nin en yüksek barajında mahsur kaldı
X Reklam