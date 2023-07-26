Barınma çıkmazındaki öğrenciler tarikat yurtlarına mahkum

Yaşanan ekonomik kriz bu yıl da üniversite tercihlerini etkileyecek. Birçok öğrenci, ailesinin de maddi durumunu düşünerek daha düşük puanlı kendi illerindeki üniversiteleri tercih edecek. Bir başka ilde üniversite okumak isteyen ve KYK yurdu çıkmadığı için ev tutacak olan öğrenciler, 1+1 bir daireye en az 6 bin lira kira vermek durumunda kalacak. Durumu el vermeyenlerin ise karşısına tarikat ve cemaat yurtları çıkıyor.

Kemal ATLAN

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YKS tercih işlemleri 27 Temmuz – 8 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite sınavını kazanan öğrenci velilerini ise çocuklarını bir başka ilde nasıl okutacağının telaşı sardı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EN BÜYÜK PROBLEMİ BARINMA

İğneden ipliğe gelen zamlar ve yaşanan ekonomik kriz en çok öğrenci okutan aileleri etkileyecek. Özellikle üniversite okutacak olan aileler, şimdiden kara kara yapacakları masrafların hesabını yapıyor. YKS tercih işlemleri 27 Temmuz tarihinde başlıyor. Üniversite sınavını kazanan ve iyi puan almasına rağmen maddi sıkıntılar nedeniyle bir başka ilde okuması mümkün olmayan öğrenciler ya yaşadıkları ildeki üniversitelerde daha düşük puanla bir üniversiteye yerleşecek ya kayıtlarını donduracak ya da öğrenim hayatını sonlandıracak.

Bir başka ilde üniversite kazanan öğrencilerin en büyük problemi ise barınma olarak görülüyor. Yaşanan 6 Şubat depremleri sonrası ülkede birçok yurt depremzedelere tahsis edilirken bu yıl barınma probleminin daha da artacağı belirtiliyor. KYK'dan yurt çıkmayan öğrenciler ev tutmaları halinde en büyük giderlerinin başında ev kiraları gelecek. Yurt genelinde ev kiraları almış başını giderken tek odalı apartların kirası 6 bin liradan başlıyor.

“ÖĞRENCİLER TARİKAT VE CEMAAT YURTLARINA MAHKUM”

KYK yurdundan Eskişehir'de okuyan 110 bin öğrencinin ancak yüzde 10'unun yararlanabildiğini bu nedenle ayrı ev tuttuğunu bunun için de çalışmak durumunda kaldığını ifade eden üniversite öğrencisi Berivan Özkara Eskişehir’de bir basın açıklaması sırasında şunları söyledi:

“Biz buraya çeşitli illerden okumak için gelen yaklaşık 110 bin üniversiteli öğrenciyiz. Fakat yalnızca 12 binimiz KYK yurtlarında yer bulabiliyor. Kapasiteleri yetersiz olduğu gibi koşulların da oldukça kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Çalışma alanı olmayan, öğünlerinin yetersiz olduğu, 35 metrekare alanda 5-6 kişinin yaşamaya çalıştığı yurtlar…

KYK'da yer bulamayanlarımız ise her dönem yüzde 100 zamlarla artan bugünlerde 6-7 bin TL’ye varan 1+1 ev kiralarıyla karşı karşıya. Evlere çıkamayan öğrenciler ise tarikat, cemaat yurtlarına mahkum. Bu koşullarda bizler için tarikat yurtları seçenekler arasında bir seçenek değil, dayatmadır. Bunun dışında, gıdadan kişisel bakım ihtiyaçlarına gelen fahiş zamlar sonrasında okumak için bir yandan da çalışmak zorundayız. Part time işlerde saatliği 25 liradan çalışarak giderlerimizi karşılamaya çalışıyoruz. Bazılarımız okullarını dondurup tam zamanlı işlerde çalışmak zorunda kalıyor.”

“KİRALIK EV ‘BULAMAMA’ SORUNU VAR”

Eğitim Sen Eskişehir Şube Sekreteri Mahir Hamdi Sarı, ev kiraları konusunda Eskişehir’de, deprem sonrasında çok büyük sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız KYK yurtlarına yerleştirildi. Bu sırada bazı öğrenciler ev tutup çıkmak istedi. O süreçten itibaren ev kiralarında çok fazla bir yükseliş var. Şu anda birçok emlakçı kendilerinde kiralık ev olmadığını söylüyor.

Üniversite tercihlerinin ardından kayıtlar başlayacak. İl dışından gelecek olan öğrenciler yurtlara olmadı bir şekilde apartlara veya evlere yerleşmek isteyecekler. Şu anda Eskişehir'de çok ciddi boyutta bir kiralık ev bulamama sorunu var” dedi.

“EĞİTİM HAKKININ PARASIZLIK YÜZÜNDEN HEBA EDİLMESİ HİÇ DOĞRU DEĞİL”

Günümüzde başka bir ilde çocuk okutmanın artık çok ciddi bir masraf olduğunu vurgulayan Eğitim Sen Şube Sekreteri Sarı, “Aileler bunun hesabını yapıyor. Şu anki maaşlarla 7.500 lira gibi emekli maaşlarıyla veya asgari ücret alan birinin çocuğunu bir başka ilde okutması mümkün görünmüyor. Yani bu anlamda kamusal eğitim dediğimiz eğitimin her kademede parasız olmasıyla ilgili bir şeydir. Sendika olarak bunun mücadelesini yıllardır veriyoruz.

Üniversite öğrencilerinin bu kadar emek ve çaba ile hak etmiş olduğu eğitim hakkını bir şekilde parasızlık yüzünden heba etmesi hiç doğru değil. Bu anlamda bir şekilde KYK yurtlarının öğrenci mevcuduna uygun artırılması gerekiyor. İlimizde 3 tane üniversite var. Ama kapasite olarak çok yetersiz bir KYK yurduna sahibiz. Bunun acilen çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER TARİKAT YURTLARINA MECBUR BIRAKILMAMALI”

Yurt çıkmayan ve kiralık eve de çıkma imkanı olmayan öğrencilerin tarikat yurtlarına mecbur bırakılmasının yıllardır kanayan bir yara olarak değerlendiren Mahir Hamdi Sarı şunları söyledi:

“Üniversite olan bütün illerde devletin imkanları yetersiz kaldığı için aileler, veliler ister istemez bir şekilde tarikat yurtlarına yönelmek zorunda kalıyorlar. Onların sunduğu imkanlar, fiyatlar daha cazip geliyor. Bunun da önüne geçilmesi için yine devletin eğitim alanına yatırım yapması gerekiyor. Öğrenci yurtlarının kapasitesini artırması gerekiyor.

Öğrencilerin bir şekilde tarikat yurtlarına mecbur bırakılmaması gerekiyor. En son Elazığ’da bir tarikat yurdunda yaşanan bir olay var. Bir gencimiz yurtta uğramış olduğu baskıdan dolayı intihar etmişti. Bu da ders olmadı maalesef yetkililere. Hem devletin hem de yerel yönetimlerin daha fazla kapasiteli yurt açması öğrencilere daha ucuz bir konut imkanı sağlaması gerekiyor.”

“KİRALIK EV BULMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ”

Eskişehir’in 3 üniversitesi ile bir üniversite kenti olduğunu ve şehirdeki kiralık ev durumu hakkında açıklamalarda bulunan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Gazi Çelik, “Eskişehir üniversite olarak öğrencilerin en çok tercih ettiği illerin başında geliyor. Şimdiden tercihlerin yaklaşmasıyla birlikte bazı vatandaşlar şimdiden il dışından biz gayrimenkul danışmanlarını arayarak kiralık ev soruyor.

Vatandaşlarımız şu anda telaşlanıyor. Bunun da sebepleri 2 yıldan beri ev kiralarının Türkiye genelinde ve şehrimizde çok yüksek olması sebebiyle bilhassa emekli vatandaşlarımız kiraların çok yüksek olması nedeniyle çocuklarını okutamayacaklarını, kiraların çok pahalı olduğunu bu yönde araştırma yapıp bizlere sık sık soruyorlar” diye konuştu.

“DAYALI DÖŞELİ EVİN KİRASI 8 İLA 20 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Şehirde emlakçıların da kiralık ev bulmakta güçlük çektiğini ve üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sıkıntının daha da artacağını vurgulayan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Çelik;

“Eskişehir'de şu anda öğrencilerimizin kalabilecekleri evler 5 bin lira ile 15 bin lira arasında değişiyor. Dayalı döşeli evlerimiz 8 bin lira ile 20 bin lira arasında. Ancak ilimizde kiralık ev bulmakta da sıkıntı yaşıyoruz. Bunun sebepleri var. En son yaşadığımız deprem sonrasında depremzede vatandaşlarımız öğrencilerin kaldığı yurtlara yerleştirilmesi ve şehrimize gelen yabancılardan dolayı kiralık gayrimenkul bulmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz.

Pandemi zamanından gelen sorunlar bulunuyor. Pandemi zamanında arz talep dengesi bozuldu. Üniversite tercihlerinin açıklanmasının ardından ilimizde çok daha fazla kiralık ev sorunu yaşanacak. Eskişehir'de ev sahipleri evlerini öğrencilere kiralık olarak veriyor. Çünkü öğrencilerin sorunlarını biliyor” şeklinde konuştu.

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