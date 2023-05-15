Barış Atay: Bu ucuz numaralara karnımız tok
Seçim bölgesi Antalya'da oy sayım işlemi ve seçim sonuçlarını takip eden TİP Milletvekili Barış Atay, kentte muhalefetin yüksek oy aldığı ilçelerde veri girişinin durduğunu duyurdu. Atay yaşananlara "Bu ucuz numaralara karnımız tok" diyerek tepki gösterdi.
Türkiye İşçi Partisi adına Antalya’dan milletvekili adayı olan Barış Atay, seçim bölgesinde veri girişinin durduğunu dile getirerek yaşananlara isyan etti.
Atay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Antalya’dan Antalya'da muhalefetin yüksek oy aldığı ilçelerde veri girişi durdu. akpnin yüksek oy aldığı, bakanın memleketi en büyük 3. ilçe olan Alanya bitti ama 5. büyük ilçe bir türlü bitmedi. Bu ucuz numaralara karnımız tok.” ifadelerini kullandı.