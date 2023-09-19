Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik talebi yine reddedildi

Gazeteci Barış Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, denetimli serbestlik kararı taleplerinin tekrar reddedildiğini ve Pehlivan’ın bugün açık cezaevine döndüğünü belirtti.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yazdığı yazılar gerekçe gösterilerek hakkında hapis cezası verilen ve denetimli serbestlik talebi reddedilen gazeteci Barış Pehlivan, 15 Ağustos'ta cezaevine girmişti.

MAHKEMEYE DİLEKÇE SUNDU

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz’ün denetimli serbestlik talebinde bulunmasının ardından talebi reddeden Silivri İnfaz Hakimliği'nin kararında, “Denetimli serbestliğe ayrılma şartlarının oluşmadığından denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazı şartlarını taşımadığından, idare ve gözlem kurulunun karar ve gerekçesi usul ve hukuka uygun olduğundan hükümlü ve vekilinin şikayetinin bu aşamada reddine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Avukat Ersöz, kararın ardından Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde itiraz etti. Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Silivri 2. İnfaz Hakimliğine sunulan dilekçede, Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestliğe yönelik başvurularının reddedildiği hatırlatılarak, Silivri 2. İnfaz Hakimliğinin kararının gerekçesi; mevzuat hükümleri üzerinden yüzeysel bir değerlendirmeden ibaret olduğu kaydedildi.

Dilekçede, “Bu noktada ifade etmek gerekmektedir ki, denetimli serbestlik tedbirinin uygulamasında takdir yetkisi bulunan İnfaz Hakiminin bu yetkiyi gerekçeli ve objektif normlara uygun olarak kullanması zorunludur. Bu noktada takdir yetkisinin her zaman özgürlüklerden yana, kisinin özgürlügü lehine kullanılması gerektigi de açıktır” denildi.

“KISACA ‘BARIŞ PEHLİVAN CEZAEVİNDE KALSIN’ DENİLDİ”

Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla mahkeme kararları tepki gösterdi. Avukat Ersöz şu ifadeleri kullandı:

Gazeteci Barış Pehlivan (@barispehlivan) bugün açık cezaevine dönüyor. Silivri İnfaz Hakimliği beklenen kararı verdi. Ne yazık ki, Denetimli Serbestlik Kararı talebimizi reddetti. Kararda, ne Prof. Dr. Adem Sözüer'in mütalaasına değinildi ne de Geçici 10. Maddenin neden uygulanmayacağına dair bir değerlendirme yapıldı. Kısacası, Barış Pehlivan cezaevinde kalsın denildi. #ÖzgürlükHakkı #İfadeHürriyeti #HukukDevleti #HukukGüvenliği #BarışınHakkı

İnfaz Hakimliği Kararına, Silivri Ağır Ceza Mahkemesi'nde itiraz ettik. İtirazımızda, hukukun kişiye göre değil; eğilip, bükülmeden herkese eşit şekilde uygulanmasını istedik. Özetle, Gazeteci @barispehlivan için Hukuk Güvenliği talep ettik! #HukukDevleti #HukukGüvenliği #BarışınHakkı