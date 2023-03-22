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Bartın Belediye Başkanlığına Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu seçildi

Bartın Belediye Başkanlığı görevinden milletvekili seçimi aday adaylığı için istifa eden Cemal Akın'ın yerine Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu seçildi.

Yayınlanma: 19:24 - 22 Mart 2023 Güncellenme:
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Bartın Belediye Başkanlığına Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu seçildi

Belediye meclisi, Akın’ın MHP’den milletvekili aday adaylığı için görevi bırakması üzerine yeni başkanı seçmek için olağanüstü toplandı.

AKP grubu Enes Gizli’yi, MHP grubu Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’nu, CHP grubu Mehmet Bahadır Karakaş’ı aday gösterdi.

Adaylardan, üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alan olmaması üzerine geçilen ikinci turda 17 oy alan Fırıncıoğlu, Bartın’ın yeni belediye başkanı oldu. (AA)

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