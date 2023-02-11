Başakşehir Belediyesi ihale ile arsa satacak
Başakşehir Belediyesi tarafından bir adet arsa ihale ile satışa çıkarılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; “Başakşehir İlçesi, Ziya Gökalp (İkitelli-2) Mahallesi, 1424 ada 6 parsel (1424 ada 4 parselden ifrazen oluşan) sayılı taşınmazın satılması” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35 (a) maddesi “Kapalı Teklif Usulü” ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Ödemelerden herhangi birinin 15 gün (Onbeş) içinde yapılmaması veya taksit süresi içinde iki ödemenin geciktirilerek yapılması halinde İdare dilerse satış işlemini tek taraflı olarak feshedebilir.
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