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Başakşehir’de çocuğa zorla içki içiren şüpheli yakalandı

İstanbul Başakşehir'de, bir çocuğa zorla içki içirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Başakşehir’de çocuğa zorla içki içiren şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından “Çocuğa zorla alkol içirdiler” başlığı ile paylaşılan görüntüye ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde Ziya Gökalp Mahallesi’nde çocuğa içki içirmeye çalışan şüphelinin F.İ. olduğu tespit edildi.

Ekipler, şüpheliyi aynı mahalledeki evinde yakaladı. “Kasten yaralama”, “tehdit” ile “hakaret” gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu belirlenen F.İ.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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