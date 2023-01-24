Basın Konseyi: Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyoruz

Basın Konseyi, Uğur Mumcu'nun katledilişinin 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı paylaştı.

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Basın Konseyi’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

*Basınımızda araştırmacı gazeteciliğin usta ismi, Cumhuriyet devrimlerinin yılmaz savunucusu gazeteci – yazar Uğur Mumcu'yu, karanlık güçler tarafından katledilişinin

30'uncu yılında saygıyla anıyoruz.

*Uğur Mumcu, Türk basının en cesur kalemiydi. Yolsuzlukları, haksızlıkları ortaya çıkardığı köşe yazıları, araştırma dosyaları ve yayınladığı kitaplarda hep ülkesinin,

halkının çıkarlarını savundu. Cumhuriyet devrimleri ve aydınlanma karşıtı gericilerin; demokrasi düşmanlarının korkmadan üzerine gitti.

*Başarılı bir gazeteci ve hukukçu Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü Ankara'da evinin önünde, hain bir elin otomobiline yerleştirdiği bombayla katledildi. Bu alçakça suikastı planlayan karanlık odaklar ve maşaları, aradan geçen 30 yılda ne yazık ki ortaya çıkarılmadı.

*Uğur Mumcu'yu, sevgi ve saygıyla anıyoruz.

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