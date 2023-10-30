Başkan oyları düşürdü, AKP aday arayışına geçti

AKP’nin en fazla oy aldığı illerden biri olan Elazığ’da 2019'da başkan seçilen Şahin Şerifoğulları’nın partinin oyunu 105 binden 72 bine düşürmesi nedeniyle, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde yeni aday arayışına geçildi. Kasım ayında belediye başkan adaylarının açıklanması beklenen AKP’de iki isim aday olma isteğini açıkladı...

Evren DEMİRDAŞ

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14 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler öncesinde AKP'de belediye başkan aday adayları da ortaya çıkmaya başladı.

AKP kurulduğu günden bugüne elinde tuttuğu Elazığ Belediyesi’ni 2019 yerel seçimlerinde Şahin Şerifoğulları'na teslim etti. Şerifoğulları başkan seçilmesine rağmen partinin merkezdeki oyu 105 binden 72 bine düştü.

Oy kaybı yaşayan AKP, kaybettiği oyları tekrar geri almak için aday arayışlarına başladı.

“SİZİN GİBİ ORTAM DÜŞMAN BAŞINA”

Belediye meclis toplantılarında sık sık Cumhur ittifakı üyesi MHP'li üyelerle de tartışan AKP'li Başkan Şahin Şerifoğulları, 2020 yılı faaliyet raporuna ilişkin MHP'li Burak Düzenli'nin eleştirilerine, “Keşke yapmış olduğumuz çalışmaları görseydiniz. Sadece sapmalara, analizlere takılmasaydınız. Yani ittifak ortağıyız, sizin gibi ortak da düşman başına” demişti. Bu sözlere MHP'liler tepki göstermişti.

“ÖNCEKİ EVİNDE DUŞAKABİN Mİ VARDI?”

Elazığ’da 2020 yılında meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında merkez Mustafapaşa Mahallesi'nde dönemin bakanlarıyla birlikte TOKİ konutlarını ziyaretlerinde depremzede vatandaşın duşakabinin küçük olmasını şikayet etmesine karşılık Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Önceki evinde duşakabinin mi vardı?” diye sormuştu.

O anları görüntüleyen gazeteci Ardıl Batmaz ise gazeteci olduğunu söylemesine rağmen engellenmiş ve AKP’li Şerifoğulları’nın koruması olduğu belirtilen bir kişi tarafından darbedilmişti. Yine Elazığ'da yayın yapan Haberkent gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Efrayim Gündem, savcılığa giderek Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve kardeşi Korkut Şerifoğulları'ndan şikayetçi olmuştu. Gündem, kendisine yumruklu saldırıda bulunan ve tehdit eden Tuncay Aktürk'ü, Şerifoğulları kardeşlerin azmettirdiğini öne sürmüştü.

AKP'DE ÜÇ KİŞİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Elazığ'da mevcut Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları çıktığı bir televizyon programında önümüzdeki yerel seçimlerde tekrar aday olacağını duyururken, 2015-2020 yılları arasında AKP Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüten ve il başkanlığından istifa eden Ramazan Gürgöze ile AKP eski il yöneticisi ve 14 Mayıs yerel seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olan Haydar Evliyaoğlu, belediye başkan aday adayı olduklarını açıkladı.