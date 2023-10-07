Başkasına aşık olan kayınbiraderini öldürdü

Samsun'da, yol kenarında cansız bedeni bulunan Murat Bakar'ın (33), kardeşinin eşi Şehri Bakar (22) tarafından tabancayla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı. İfadesinde "Murat, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de vurdum" diyen Şehri Bakar tutuklandı.

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Samsun’un Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Nehri Sedde yolunda 4 Ekim’de saat 12.00 sıralarında bölgeden geçenler hareketsiz yatan erkeği fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis, ölen kişinin cebinden çıkan kimlikle, adının Murat Bakar olduğunu belirledi. Sağlık görevlileri, Bakar’ın tabancayla vurulup hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğunu tespit etti. Jandarmanın incelemesinde, olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu.

“BİR SÜREDİR İLİŞKİMİZ VARDI”

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, Bakar’ı öldürdüğü iddia edilen, kardeşinin eşi Şehri Bakar’ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, verdiği ifadede, “Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Murat’ın kardeşi yani benim eşim cezaevine girdikten sonra ilişkiye yeniden başladık. Murat’la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de onu vurdum” dedi. Şehri Bakar, dün çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. (DHA)