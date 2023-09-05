Başkasıyla kavga ederken eşini öldürdü

Trafikte tartıştığı kişi ile kavga ederken yanlışlıkla eşine öldüren sürücü Cevdet Dündar tutuklandı.

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Ankara’da, trafikte ‘yol vermeme’ nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, eşi Kızhanım Dündar’ı (66) kazara göğsünden vurup ölümüne neden olan Cevdet Dündar (70) ile kavgaya karışan Halit K., ‘olası kastla öldürme’ suçundan tutuklandı.

Yenimahalle ilçesinde önceki gün Cevdet Dündar, trafikte ‘Yol vermeme’ nedeniyle Halit K. ve oğlu A.K ile tartıştı. Taraflar, araçlarını park edip indikten sonra kavga etti.

Aracından ruhsatlı tabancasını alan Cevdet Dündar, karşı tarafa ateş açarken eşi Kızhanım Dündar engel olmaya çalıştı. Bu sırada kurşunlardan biri Halit K.’nin koluna, diğeri ise eşi Kızhanım Dündar’ın göğsüne isabet etti.

Halit K. kurşunun kolunu sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaralı Kızhanım Dündar, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşinin kazara vurduğu Kızhanım Dündar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Cevdet Dündar ile kavgaya karışan Halit K. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cevdet Dündar ile Halit K., çıkarıldıkları mahkemece ‘olası kastla öldürme’ suçundan tutuklandı. A.K. ise serbest bırakıldı.

OLAY ANINI ANLATTI



Tutuklanan Cevdet Dündar’ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Dündar, yolda giderken tekerlekli sandalyede bulunan engelli bir vatandaşa yol vermek için durduğunu, arkadan gelen ve yanında aracı ile duran Halit K.’nin kendisine küfür ettiğini ileri sürdü

Daha sonra Halit K.’nin, araçtan inerek yanına geldiğini ve kapıyı açarak kendisini darbetmeye başladığını iddia eden Dündar yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Elinde siyah veya füme renkli bir şey vardı, ben bıçağa benzettim. Ben de kendimi korumak amacıyla tabancayı çıkardım. Bu esnada Halit K., benim karnıma ve gözüme yumruk attı. Ben de tabancanın namlu ucundan tutarak kabzası ile Halit K.’nin kafasına birkaç kez vurdum. Namlu yönü benden tarafta değildi. Şahıs, silahı elimden almaya çalıştığı esnada tabanca ateş aldı. Daha sonra şahıs beni yere düşürdü, tabanca elimdeydi. Tabancayı almaya çalıştığı esnada tabanca bir kez daha ateş aldı. Halit K., elimden silahı almaya çalıştığı esnada elimi ısırdı. Daha sonra çevreden ‘bayan vuruldu’ seslerini duydum. Ancak Halit K.’nin oğlu A.K. beni tekmelemeye başladı ve sırtıma bastırdı. Daha sonra ben eşimin yanına koştum. Silahı kimseye vermedim. Arabanın içine attım. Benim niyetim, şahıslardan kendimi korumaktı. Tabancayı korkutmak amacıyla çıkarmıştım. Kimseyi vurma niyetim yoktu. Vurmak istesem iki şahsı çok rahat vurabilirdim. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım, eşimi kaybettim ve mağdurum. Şahıslardan davacı ve şikayetçiyim” (DHA)