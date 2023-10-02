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Başkent’te şüpheli paket uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, adliye çevresinde bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu.

Yayınlanma: 12:52 - 02 Ekim 2023 Güncellenme:
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Başkent’te şüpheli paket uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Adliye çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususunu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Dün sabah iki PKK’lı teröristin İçişleri Bakanlığı’nda düzenlediği bombalı saldırı sonrası iki polis memuru yaralanmıştı.

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