Baskının ve sansürün gölgesinde 10 Ocak!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak’ın emek mücadelesi için çok önemli bir gün olduğunu vurguladı. Basın Konseyi 110 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla “2022 Basın Özgürlüğü Raporu”nu paylaştı.

Hakan KAYA

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yaptığı açıklamada AKP iktidarı döneminde yüzlerce yayın organının kapatıldığına, 11 bini aşkın gazetecinin işsiz kaldığına, 1000'e yakın gazetecinin cezaevine girip çıktığına, 43 gazetecinin ise cezaevinde olduğuna dikkat çekti. 10 Ocak'ın emek mücadelesi için çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, 4 Ocak 1961'de, 212 sayılı Basın İş Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayınlandığını, dokuz gazete patronunun üç gün süreyle gazetelerini kapattıklarını, gazetecilerin ise ‘Basın' adlı bir gazete yayımlayıp patronlara direndiklerini hatırlattı. 10 Ocak'ın bu mücadelenin ardından kutlanmaya başlandığını belirterek, “İçinde bulunduğumuz korku ikliminde tablo karanlık olsa bile basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki engellerin kalktığı, gazetecilerin özgür kaldığı, haberin ve gazeteciliğin suç olarak görülmediği günlerde gazetecilik yapma umudumuzu koruyoruz” dedi.

UTANÇ TABLOSU

Basın Konseyi de 10 Ocak dolayısıyla “2022 Basın Özgürlüğü Raporu”nu paylaştı. Raporda şu değerlendirmeler yer aldı: “Eleştirel ve bağımsız yayın yapan medyaya sansür, yayın yasağı, erişim engeli, program durdurma, resmi ilan kesme, idari para cezası, ekran karartma uygulamaları, 2022 yılında hiç olmadığı kadar arttı. Gazetecilere yönelik saldırı, polis şiddeti, gözaltı, tutuklama, hapis ve tazminat cezalarıyla 2022 yılı, basın tarihimize yine kapkara yıl olarak geçti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kuvvetler ayrılığına son verilip yasama, yargı ve yürütmenin tek elde toplandığı ‘Tek adam' yönetimi, iktidarını sürdürebilmenin yollarından, birini, medyayı kuşatıp tam kontrol altına almakta buldu. Kamu kaynaklarını kullanarak, medyanın yüzde 95'ini tam kontrolüne alan iktidar, ‘tek sesli' medya düzeni hedefine ulaşmak için özgür ve bağımsız yayın yapan gazete ve televizyonları susturmaya çalıştı. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 149'uncu, Dünya Demokrasi Endeksi'nde 167 ülke arasında 103'üncü sıradayız. Hiç hak ekmediğimiz halde demokraside, basın özgürlüğünde, hukukun üstünlüğünde hep utanç tablosunda yer alıyoruz. RTÜK, bağımsız yayın yapan televizyonlar için, adeta ‘ceza mahkemesi' ve ‘sansür kurumu' görevini üstlendi.”

‘AKP, basın özgürlüğünde küme düşürdü'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li yılların Türkiye'ye basın özgürlüğünde küme düşürttüğünü söyledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Ağbaba, şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, Türkiye 2005'ten bu yana 51 sıra geriledi. Bu gerçeğe rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘2023'ün Türkiye'sinde basın 90'lara 70'lere 80'lere göre çok daha özgürdür, serbesttir' demiştir. Başta RTÜK ve Basın İlan Kurumu eliyle muhalif tüm basın yayın organları cezalandırılmakta, yayın yapmaları türlü anlamsız gerekçelerle kısıtlanmaktadır. 13 Ocak 2023 tarihinde BIK Genel Kurulu'nda görüşülecek, ‘resmi ilana ilişkin internet haber sitelerine dair teklif'le şimdi de internet siteleri hedef alınıyor. Taslak, çok ağır şartlar la internet haber sitelerini köşeye sıkıştırmaktadır. Yazılı ve görsel haber kuruluşları her geçen yıl azalmaktadır.”