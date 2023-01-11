Başörtüsüne anayasal güvence teklifi haftaya komisyonda
Başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonu'nun gündemine alınacak.
Dün CHP ve İYİ Parti, AKP’nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Ret gerekçesinde CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi.
Bugün bir açıklama yapan AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonu’nun gündemine alınacağını açıkladı.
AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, dün yaptığı açıklamada bugün saat 12.00’de MHP’yle bir arayla geleceklerini belirtmişti.