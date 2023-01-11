Abone Ol

Başörtüsüne anayasal güvence teklifi haftaya komisyonda

Başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonu'nun gündemine alınacak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Başörtüsüne anayasal güvence teklifi haftaya komisyonda

Dün CHP ve İYİ Parti, AKP’nin başörtüsü düzenlemesi için randevu talebine olumsuz yanıt verdi. Ret gerekçesinde CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyaları olduğu belirtildi.

Bugün bir açıklama yapan AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin, gelecek hafta TBMM Anayasa Komisyonu’nun gündemine alınacağını açıkladı.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, dün yaptığı açıklamada bugün saat 12.00’de MHP’yle bir arayla geleceklerini belirtmişti.

İYİ Parti'den AKP'ye rest: Katılmıyoruz, görüşmüyoruzİlginizi ÇekebilirİYİ Parti'den AKP'ye rest: Katılmıyoruz, görüşmüyoruz
AKP ANAYASA CHP İsmet Yılmaz İYİ Parti MHP TBMM
X Reklam