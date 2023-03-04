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Başsavcılık’tan ‘hükümet istifa’ sloganı atılan maça ilişkin açıklama

Kadıköy’deki oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı sırasında 'hükümet istifa' sloganı atılmasına ilişkin, 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönünde haberlerin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Sevgim Begüm YAVUZ
Yayınlanma: 14:58 - 04 Mart 2023 Güncellenme:
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Başsavcılık’tan ‘hükümet istifa’ sloganı atılan maça ilişkin açıklama

Kadıköy'deki Ülker Stadyumu'nda 25 Şubat tarihinde oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçı sırasında ‘hükümet istifa' sloganı atmasının ardından, taraftarlar hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından seyirden yasaklılık tedbiri uygulanmıştı.

Bazı basın yayın organlarında 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönünde haber ve açıklamaların yer alması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

23 TARAFTAR HAKKINDA SEYİR YASAĞI

Açıklamada, “25 Şubat 2023 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakası esnasında gerçekleşen eylemlerden dolayı başlatılan soruşturma kapsamında sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılıp seyirden yasaklılık tedbiri uygulanmış olup, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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