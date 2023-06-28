Bayram mesajları 2023: Sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel bayram mesajları

Kurban Bayramı, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, paylaşmanın ve sevginin yoğunlaştığı bir bayram. Dört gün sürecek dini bayramın başlamasıyla resimli, anlamlı farklı bayram mesajları araştırılmaya başlandı. Bu özel günde, sevdiklerinize göndereceğiniz anlamlı bir bayram mesajları, bayram sevinçlerine ortak olmanı sağlayabilir.

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Bayram mesajları, içten dileklerimizi sevdiklerimize iletmemize ve sevgi, paylaşım ve dayanışma duygularını paylaşmamıza yardımcı oluyor. Bu anlamlı günlerde, sevdiklerimize gönderdiğimiz bayram mesajları ile birlikte kutlamalarımızı daha da özel hale getiriyor. İşte anlamlı bayram mesajları…

RESİMLİ VE ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI

“Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi temenni ederim.”

“Kurbanınızı keserken kalbinizin huzurla dolması dileğiyle… Kurban Bayramınız kutlu olsun.”

“Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara sağlıkla kavuşmanız dileğiyle… Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

“Kurban Bayramı, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, hoş sohbetlerin ve güzel anıların paylaşıldığı özel bir gündür. Bu bayramda da birlikte olabilmeyi diler, sevdiklerinizle mutlu anlar yaşamanızı temenni ederim.”

“Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun, sevdiklerinizle birlikte nice bayramlara erişmeniz dileğiyle.”

“Kurban ibadetinin tüm insanlığa barış, sevgi ve hoşgörü getirmesini temenni ederim. Kurban Bayramınız mübarek olsun.”

“Kurban Bayramı’nın tüm insanlık için huzur, kardeşlik ve dayanışma getirmesini dilerim. Sevdiklerinizle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…”

“Bu mübarek Kurban Bayramı’nda, dualarınızın kabul olması ve sevdiklerinizle birlikte güzel anılar biriktirmeniz dileğiyle… Bayramınız kutlu olsun.”

* Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

* Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Kurban Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

* Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız..

* Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle…

* “Şu 3 şeyden uzak dur; kul hakkı yemekten, sana ihyacı olana sırtını dönmekten ve birine kötülük etmekten… Tüm Müslüman aleminin bu mübarek günde duaları kabul günahları affolsun. Bayramınız mübarek olsun…”

* “Bil ki sevmeyi bilmeyen huzuru da bulamaz. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın” İyi bayramlar…

* “Birlikte geçen mutlu günlere özlem duyduğumuz bu bayramı en güzel şekilde geçirmeniz dileğiyle. Mutlu bayramlar…”

* “Dilden gelen gönüldense, dokunur başka gönüllere… En içten dileklerimle bayramını kutlar, bu bayramın hayırlara vesile olmasını dilerim”

* “Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Kurban Bayramınız kutlu olsun”

* “Ne şanslıymışımız, dostlarla olduğumuz günlerde. Bir kez daha öğrendik sağlık en büyük şükür sebebiymiş. Dilerim son olsun… İyi bayramlar.

* “Bayramın dili yok. Olsaydı insanoğluna ‘barışın, affedin ve sevin’ derdi. Siz bu sessiz çağrıya kulak verin. Bayramınız kutlu olsun…”

* “Hafif bir rüzgar dalgalandırır denizi… Bir güzel söz de güzelleştirir insanları… Yüzünden gülümseme, evinden bereket eksik olmasın. Bayramın mübarek olsun”

* “Hüznünü bir kenara bırak, bugün bayram.. Sevincin daim, huzurun yerinde olsun.. İyi bayramlar”

* “Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.”

* “Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj mesafeleri kapatır, gönülleri birleştirir. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Kurban Bayramınız bereketli olsun!”

* “Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun…”

* “Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, Kurban Bayramı’nızı tebrik ederim”

* “Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

* “Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!”

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun..

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramınız yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah”a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.