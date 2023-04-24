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Bayram tatili bitti, İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı

Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'yla birleşmesiyle başlayan tatilin sona ermesiyle haftanın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Okula ve işe gitmek isteyenlerle birlikte artan trafik yoğunluğu saat 08.15  itibariyle yüzde 55'e çıktı.

Yayınlanma: 09:04 - 24 Nisan 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşmesiyle başlayan  tatilinin ardından ilk mesai gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ve okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 55 seviyelerini gösterdi.

Kadıköy D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. (DHA)

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Bayram tatili D-100 istanbul Kadıköy okul Ramazan trafik
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