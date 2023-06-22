Bayram tatili öncesi otogarda akşam yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Otogara giriş ve çıkışlarda trafik durdu.

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Kurban Bayramına sayılı günler kala bayram tatili il dışında geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda dün akşam yoğunluğa neden oldu. Mesai bitiminde otogarın yolunu tutanlar giriş ve çıkışlarda da araç trafiğin durmasına sebep oldu. Vatandaşlar bilet fiyatlarından, otobüs firması işletmecileri ise, maliyetlerin artmasıyla otobüs masraflarından şikayetçi.

GAZİANTEP’TEN İSTANBUL’A BİR OTOBÜSÜN 30-32 BİN LİRA MASRAFI VAR”

İşletme sahibi Ali Kıran, İstanbul’da bayram yoğunluğundan dolayı Gaziantep’ten 30 otobüs ile buraya geldiğini ifade ederken, giderlerin otobüs fiyatlarını etkilediğini söyledi. Kıran, şöyle konuştu:

*Firma işletmecisiyim. Gaziantep’teyim İstanbul bu sene çok yoğun olduğundan dolayı beni aradılar. İnsanların burada mağdur olmaması adına geldik. 30 otobüsle, Gaziantep’ten bomboş otobüsle buraya geldim. Günde 5 araba, 6 araba, 7 araba ihtiyaca göre buradan çıkarıyorum. Takviye, ek olarak olarak çıkarıyorum.

*Bilet fiyatları çok pahalı, fiyat nasıl pahalı? Gaziantep’ten buraya bir arabanın 30-32 bin lira masrafı var. Yani biz bu arabaya 40 bin lira vermediğimiz zaman kâr edemiyoruz.

*Masraf kalemlerinde mazot, otobüs şoförü ve muavin masrafları bulunuyor. Bir otobüsün personel masrafı 5 bin lira. Onun dışında 700-750 litre mazot yakıyor. Masraf olarak yağ, tekerlek var. Bugün bir lastik 10-15 bin lira fiyatı.

*Turizmci de mağdur. Tamam bayram çok yoğun oldu. Normalde iş yoktu. Bayram dolayısıyla okul tatili, bayram bir araya gelince böylece yoğunlaştı. Evet yine Allah’a çok şükürler olsun. Herkes para kazanıyor, işinden memnundur.

*Maliyetlerden dolayı biletler şu an 800 lira, kimse bilet bulamıyor. Mesela Ankara’ya 800 lira, Adana 750 lira, Şanlıurfa 900 lira. Diyarbakır bin lira olmak üzere insanlar yer bulamıyor. Niye bulamıyor? Normal şirketlerde yer olmadığı için ilave seferlere biniyorlar. İlave seferler de boş geldiği için mecburen katlanmak zorunda.

BİLETLER ÇOK PAHALI

Biletlerin pahalı olduğunu dile getiren yolcular ise şunları söyledi:

Güray Özdemirel: “Trakya’ya seyahat ediyorum. Biletler normal seviyenin üstünde tabii ki. Yani her şeye zam gelince onlara da geliyor.”

Eda Yıldırım: “Memleketim Samsun. Önce Samsun’a ardından da eşimin memleketine Sivas’a gideceğiz. Oradan da bayram yoğunluğundan sonra düğünümüz var. Hem bayram hem düğün hepsini bir arada çıkaracağız. Şimdi otobüsle gidiyoruz. Dönüşte kendi aracımızla geleceğiz. Ama ciddi anlamda biletler çok pahalı. Bilet fiyatları 2-3 kat artmış. Ama ona rağmen yoğunluğu görüyorsunuz. Bayram süreci mecbur, gitmesek olmuyor.”

Özcan Akar: “Muğla Ortaca’da evim var. Oraya gidiyorum. 7-8 ay orada tatil yapıyorum. Aralık’ta dönerim. O zaman da kışlık erzak hazırlıyorum orada. Ondan sonra geliyorum İstanbul’a 3-4 ay sonra. Parası olana ucuz olmayanlara pahalı. Emekli olduğum için fazla bir masrafım yok. İdare ediyorum, her şeyi kendim hazırlıyorum, yiyeceğimi, içeceğimi, burada fazla para harcamıyorum.” (DHA)

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