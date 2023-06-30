Bayram tatilinde Midyat’a turist akını

Mardin'in farklı din, dil ve ırktan kişilerin yaşadığı Midyat ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Dizilerde de kullanılan Midyat Konukevinin rehberi Şehmus Acar, "Konağı bugün yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Midyat'a bugün 10 bin turist geldiğini biliyoruz" dedi.

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Midyat ilçesi farklı din, dil ve ırktan insanların yaşadığı ve içinde bulunan ‘Tur Abdin’ bölgesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer almasıyla da Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin tercihleri arasında yer alan ilçede, ziyaretçilerin yoğunluğu gece geç saatlere kadar sürüyor.

Dinler ve Diller Diyarı olarak anılan, ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, tarihi yapılarıyla açık hava müzesini andıran ilçeyi bayram tatilinde günlük yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

İlçedeki tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen turistler, ayrıca Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yapıyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra özellikle İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adıyaman, Hatay, Adana, Antalya, Mersin ve Ankara’dan gelen turistler, gezdikleri yerleri fotoğraflayıp ölümsüzleştiriyor.

Zaman zaman dizi filmlerin çekildiği Midyat Konukevinin rehberi Şehmus Acar, “Konağı bugün yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Midyat’a bugün 10 bin turist geldiğini biliyoruz” diye konuştu.

EN YOĞUN SEZONU YAŞIYORUZ



Turizm Rehberi İmran Ektiren ise en yoğun sezonu yaşadıklarını ifade ederek, “Türkiye’nin birçok farklı yerinden buraya ziyaretçiler geliyor. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yakın çevre illerimiz ve diğer illerimizden de ziyaretçi akınına uğruyor. Sezon olarak en yoğun yaşadığımız sezon. Midyat’ın tercih edilmesinin en temel nedenlerinden bir tanesi bölgemizin çok renkli, çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı bir coğrafya olmasıdır. Midyat, Mardin bölgesinin bu konuda en kozmopolit yeri. Ezidilik, bununla beraber Hristiyanlık ve Müslümanlığın en güzel örneklerini yapısal olarak da, yaşamsal olarak da burada görebiliyoruz. Sadece Midyat merkezden bahsetmiyoruz tabi, gezilerimizi planlarken veya bölgemizi tanıtırken. Betonun girmediği, betonun hiçbir şekilde kullanılmadığı birbirinden güzel birçok önemli köye de ev sahipliği yapıyor Midyat bölgesi” ifadelerini kullandı.

İlçe esnafı yaşanan hareketlilikten dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, Şırnak’tan ilçeyi gezmeye gelen Zilan Tezer, “Çok güzel, çok beğendik. Herkes burayı görmeli. Kesinlikle en sevdiklerinizle gelin. Gezdim, tarihi yerlerini çok beğendim. Konağı çok güzel. Birçok dizi, film burada çekiliyor. Çok hoşuma gitti” diye konuştu.

Antalya’dan gelen Fatma Kılıç da, “Midyat’ı çok beğendim. Ailemle birlikte tatile geldik, dolaşıyoruz, bir görelim gezelim, dedik. En güzeli bence Midyat. Yani Midyat’ta gerçekten o ruh hissediliyor. Mardin’e geldim diyebiliyorsun” dedi. (DHA)

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