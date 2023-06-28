Bayram ziyareti faciaya dönüştü: 2 ölü
Edirne'nin İpsala ilçesinde bayram ziyaretine giden Adem Güreşen (63) ile eşi Fatma Güreşen (59) geçirdikleri trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi.
İpsala’dan, Sultanköy’e giden Adem Güreşen’in köye 200 metre kala kontrolünü yitirdiği 22 RB 901 plakalı otomobil, yoldan çıkıp tarlaya girerek takla attı.
İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Adem Güreşen ile yanındaki eşi Fatma Güreşenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Güreşen çiftinin bayram ziyaretine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Çiftin cansız bedenleri, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)