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Bayramda aileler birbirine girdi! Polisten gazlı müdahale

Şırnak'ın Cizre ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı kavgada anları; cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Bayramda aileler birbirine girdi! Polisten gazlı müdahale

Cizre’de Kale mahallesinde husumetli iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri de tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

KADIN VE ÇOCUK KAVGANIN ARASINDA KALDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavganın ortasında kalan bir otomobildeki kadın ve çocuk, çevredekilerce olay yerinden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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