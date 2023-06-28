Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, Marmaray, metro ücretsiz mi?

Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz olarak hizmet verecek. Üç büyük şehirde bayram süresince Marmaray, ANKARAY, İZBAN yanı sıra otobüs, vapur, metro, metrobüs de ücretsiz olacak. Ücretsiz toplu taşıma hizmeti 1 Temmuz Cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

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Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir'de geçirecek olanlar toplu taşıma araçlarından 4 gün boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs, metro, metrobüs, vapurun ücretsiz olacağı açıklandı.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız sayesinde entegrasyona dahil tüm ulaşım araçlarından bayramda ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz!

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile aktarma indirimi, iade ve resmî tatillerde de ücretsiz ulaşım hakkınızı koruyabilirsiniz.

ANKARA’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı süresince Başkentte;

“Toplu Ulaşım Ücretsiz.”

* Otobüs

* Metro

* ANKARAY

* Teleferik

28 Haziran / 1 Temmuz

İZMİR’DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir’de ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 4 günlük Kurban Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. ESHOT, kabristanlara özel seferler de yapacak.

GAYRETTEPE METROSU ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı’nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücret alınmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 28 Haziran Çarşamba saat 00.00’dan (salı gününü çarşambaya bağlayan gece) başlayarak 1 Temmuz Cumartesi gün sonuna kadar Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz yararlanılacak. AA

OTOYOL VE KÖPRÜLER DE ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00’dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00’ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.