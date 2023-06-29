Bayramlaşma törenine katılmak istediler, gözaltına alındılar

Çorum’da AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay’ı darp ve gasp ettikleri iddiasıyla hapis cezası alan 3’ü muhtar 5 kişinin yakınlarının belediye binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma programına katılmak istemesi ve protestosu üzerine vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Cezaevinde bulunan muhtar yakınlarının ısrarı ve protestosu üzerine 6 kişi gözaltına alındı.

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AKP İl Başkanı Murat Günay'ı darp ve gasp ettikleri iddiasıyla hapis cezası alan 3'ü muhtar 5 kişinin yakınları, Çorum'da protokolün belediye binası önünde gerçekleştirdiği bayramlaşma programına katılmak istedi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cezaevinde bulunanların yakınlarının programa katılmak için ısrarcı olması ve protestosu nedeniyle 6 kişi gözaltına alındı. Bir kadının çocuğuyla birlikte gözaltına alınarak polis aracına bindirildiği görüldü. Muhtarların yakınları “Masumlar burada, adalet nerede” diye slogan attı.

Muhtarların diğer yakınları ise AKP Çorum İl Binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

*Bizim yakınlarımız, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yağma suçundan tutuklanmış ve ceza almıştır. Bizim yakınlarımız asla yağma suçu işlememiştir. Yağma iddiası iftiradan ibarettir.

*AK Parti İl Başkanı Murat Günay, bizim yakınlarımıza iftira atmıştır. AK Parti'nin elinde yardım kartlarının alındığı iddiasıyla yağma suçundan ceza verilmiştir. Oysa bizim yakınlarımız asla yardım kartı istememiştir. Kamera kayıtlarında il başkanından muhtarların yardım kartı istemediği açıktır.

*Tüm Çorum halkı bu olayın neden yaşandığını bilmektedir. Bizim yakınlarımız 5 yıl ceza almıştır. Bu cezayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bizim yakınlarımız AK Parti üyesidir. Murat Günay yakınlarımıza yağma suçu işlendi diye komplo yapmıştır.

*Mahkemelere baskı yapmıştır. Bir haftada dava açtırıp, iki ayda karar verdirmiştir. İl başkanı iftiraya son versin. Adalet istiyoruz. Yakınlarımızın tahliyesini talep ediyoruz. Burada toplum olarak hepimiz, Murat Günay gibi adamlar olduğu sürece AK Parti'den üyeliklerimizden istifa ediyoruz. (ANKA)