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Bayrampaşa’da yangın! Alevler iş merkezini sardı…

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yayınlanma: 10:24 - 02 Ağustos 2023 Güncellenme:
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