“Baz istasyonları çöktü, iletişim felç oldu”

Deprem sonrasında hayati önem taşıyan iletişim de baz istasyonlarının çökmesi nedeniyle felç oldu. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, depremin ardından ziyaret ettiği Kahramanmaraş’ta binaların üzerindeki baz istasyonlarının depremle yerle bir olduğuna dikkat çekti.

Deniz AYHAN

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Kahramanmaraş’ta deprem bölgesini ziyaret eden CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “Afetlerde iletişim büyük önem taşıyor. Deprem nedeniyle yıkılan binaların üzerindeki baz istasyonları da kullanılamaz hale geldi. İletişim adeta felç oldu. Deprem bölgelerinde binaların üzerine baz istasyonu kurulmamalıdır” dedi.

ENKAZ ALTINDAN KONUM BİLDİREBİLİRLERDİ

Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ile birlikte bölgedeki incelemelerde bulunan Kaya, “Telefonlar çekseydi belki de enkaz altında kalan binlerce insanımız telefonla yerini bildirecek, konum gönderecek ve bu sayede kurtulacaktı. Ama maalesef bunu yapamadılar çünkü depremle birlikte baz istasyonları da yıkıldı, iletişim bitti. Bu durum ölümlerin artmasına sebebiyet verdi. İletişim olsaydı belki birçok insanımız kurtarılacaktı. İletişim sıkıntısı nedeniyle acil yardımların ulaştırılmasında da büyük sorunlar yaşandı” diye konuştu. Kaya şunları söyledi:

İLETİŞİM FELÇ OLDU

Kahramanmaraş'ın hemen her caddesinde çöken binaların üzerinde, kullanılamaz hale gelmiş baz istasyonları görüyoruz. Depremin ilk günlerinde buradaydım. İletişim adeta sıfır noktasındaydı. Telefon açıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Mesaj atıyorsunuz gitmiyor. Whatsapp'tan mesaj atıyorsunuz ulaşmıyor. Sebebi nedir diye sordum. Baktık ki çöken binaların birçoğunun üzerinde baz istasyonları var ve onlar da yıkılmış.

GSM OPERATÖRLERİ İŞİN KOLAYINA KAÇMIŞ

GSM operatörleri işin kolayına kaçmışlar. Gidip bir arsa kiralayıp, oraya çelik direk dikip onun üzerine vericilerini koymak yerine, binaların üzerine insan sağlığını da tehdit eder şekilde baz istasyonları koymuşlar. Ve çöken binalarla birlikte baz istasyonları da yıkılmış. O nedenle iletişim bitmiş.

BİNA ÜZERİNE KONULMAMALI

Deprem bölgesinde bulunan binaların üzerine bu baz istasyonları artık asla konulmamalı. Afetlerde iletişim o kadar önemli ki. Eğer iletişim olsaydı, enkazın altında kalan bir vatandaşımız oradan mesaj atıp konumunu bildirebilecekti ve kurtarma ekiplerimiz kendisine ulaşıp onu kurtarabilecekti. Ama iletişim felç olduğu için birçok insanımız bu enkazların altında inleyerek, yardım bekleyerek öldüler. Kimseye feryatlarını duyuramadılar. Birçok insanımız enkaz altında bekleyerek, donarak öldü.

YETKİLİLERİ UYARIYORUM

Yetkilileri uyarıyorum. İletişimin kopmaması adına, deprem bölgesindeki binaların üzerine asla baz istasyonları kurulmamalı. İletişim operatörleri bir alan satın alsınlar, dikecekleri çelik direklerin üzerine istasyonları koysunlar. Bu tür afetlerde en azından iletişimsizlik nedeniyle insanlarımızı kaybetmeyelim.

BAZ İSTASYONU OLAN BİNALARIN ÇOĞU ÇÖKTÜ

CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş de şunları söyledi:

– Depremin ilk gününden itibaren dikkatimi çeken bir şey oldu. Baz istasyonu kurulan binaların hemen hepsi çökmüştü. Çok fazla bir yükü yok, yani binaya statik anlamda çok fazla etki etmeyecek ama ilginç olan tarafı baz istasyonu bulunan bu binalar çöktü. Bununla ilgili mutlak suretle işin uzmanlarının değerlendirme yapması gerekiyor.

– Çöken binalardan biri de bizim ilçe binamız. İlçe binamızın üzerinde de baz istasyonu vardı. Ve yaklaşık altı aydan beri o baz istasyonlarının kaldırılmasıyla ilgili ciddi mücadele vermiştik. Çünkü insan sağlığına çok zararlı. Bu tür baz istasyonlarının mutlaka güvenli bir bölgede olması gerekiyor.

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