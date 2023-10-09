Bazı deniz otobüsü seferlerine hava engeli
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferlerinin bazıları, olumsuz hava koşulları ve İstanbul Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 14.00’teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferleri ile 15.25’teki Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri, Eminönü bölgesindeki yolların araç ve yaya trafiğine kapatılması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. BUDO’nun 9.30 ile 10.30 saatlerindeki 4 seferi ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamamıştı.