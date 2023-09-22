Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi… Karar verildi

İstanbul Bebek sahilinde geçtiğimiz yıl mağdur sanık Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle yargılanan sanık Özgür Kavi hakkında tahliye kararı verildi.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Beşiktaş'taki Bebek sahilinde, 30 Mayıs 2022 tarihinde, Carmen Maria T. ile cinsel ilişkiye giren Özgür Kavi'nin “beden veya ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı” ve “hayasızca hareketlerde bulunmak” suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Kavi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatları da hazır bulundu. Duruşmaya mağdur sanık Carmen Maria T. ise katılmadı.

Duruşmada söz alan sanık Özgür Kavi, tahliyesini talep etti.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olmasını ve tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek sanık Özgür Kavi'nin yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak tahliyesine karar verdi.

Öte yandan mağdur sanık Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararının devamına hükmeden mahkeme, yakalanması halinde ise akıl hastası olup olmadığının tespiti maksadıyla rapor alınması için hastaneye yatırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Carmen Maria T.'nin akıl hastalığı nedeniyle, ‘Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası yerine, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması istendi.

Özgür Kavi'nin, ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı' ve ‘Hayasızca hareketlerde bulunmak' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.