Bebek’te taksi tartışması sonrası korkunç cinayet

Tekne çalışanı Engin Göregen ile Mazlum Doğan İstanbul Bebek'te kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştı. İddia göre tartışmaya sonradan katılan 6 kişi iki gence bıçaklarla saldırdı. Ağır yaralanan iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

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Bebek Sahili’nde bir teknede çalışan Engin Göregen ile Mazlum Doğan, dün saat 01.30 sıralarında mesailerini tamamladıktan sonra Cevdetpaşa Caddesi’nde eve gitmek için taksi durdurdu.

İddiaya göre, gidilecek mesafe yüzünden Göregen ile Doğan’ı taksiye almak istemeyen şoför ile 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Bu sırada, yakınlardaki bir iş yeri önünde beklerken konuşmalara kulak misafiri olan 6 kişi de tartışmaya katıldı.

Tekne çalışanı arkadaşlar taksiciyle olan tartışmalarını sona erdirip bu kez 6 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında alkollü olduğu öne sürülen 6 kişilik grup, Engin Göregen ile Mazlum Doğan’ı bıçakla saldırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralanan iki arkadaş yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Saldırının ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)

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