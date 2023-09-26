Bebek’teki dehşet kamerada
Bebek'te iki kişinin öldüğü kavga anının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş’ta, geçtiğimiz hafta sonu kendilerini taksiye almayan şoförle tartıştığı iddia edilen Engin Göregen ile Mazlum Doğan adlı 2 tekne çalışanı, tartışmaya sonradan katılan 6 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan 2 arkadaş, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis, Bebek’te yaşanan olayın ardından kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.